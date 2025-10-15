Забраната на мобилните телефони в класните стои не е тема, излязла на дневен ред само у нас. "За" или "против" телефоните в училище е въпрос, които си задават учители, родители и експерти в различни части от света.Мерките срещу мобилните телефони са с цел да се повиши концентрацията на учениците, за да могат да регистрират по-високи образователни резултати. Друг аргумент на поддържащите на тази теза е, че липата на телефони в училище ще подобри комуникационните умения на подрастващите."Само училищните политики за телефоните не са достатъчни, за да се справят с някои от проблемите, които наблюдаваме при подрастващите“, казва Гудиър. В своето проучване на над 1200 ученици тя не открива разлики в психичното здраве, академичните постижения или благополучието между училищата със строги забрани и тези без тях. Въпреки че ограниченията намаляват използването на телефони в училище, те не намаляват значително общото ежедневно време, прекарано пред екрана от учениците."Училищата не са чаровното лекарство за справяне с негативните последици от използването на смартфони и социални медии“, добавя Гудиър."Първото нещо, което трябва да се каже, е, че училищата наистина – и учителите наистина работят усилено, за да подкрепят здравето и благополучието на младите хора и тяхната цялостна безопасност. Едно нещо, което е модел в живота на младите хора, са телефоните и социалните медии. И има много ползи от телефоните и социалните медии. Има и някои вреди, и има много паника около това", добавя тя."Трябва също така да оптимизираме ползите, които са налични. Съществуват и нежелани последици от тези забрани, които все още не знаем“, казва тя.Както посочва Джеймс, за много ученици мобилните телефони могат да бъдат важен инструмент за безопасност, връзка или подкрепа в обучението."Премахването на устройствата не премахва някои от предизвикателствата, свързани с израстването сред технологиите, но може да премахне някои от предимствата на тези връзки“, казва Джеймс.И двамата изследователи са съгласни, че училищата се нуждаят от политики за телефоните, оформени с участието на ученици, семейства и учители, както и от възможности за преподаване на "дигитална агенция“ или как да се използват технологиите целенасочено и отговорно.