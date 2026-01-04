Сподели close
Проливни дъждове причиниха наводнения в Северна Калифорния днес, а много пътища бяха затворени за движение, съобщават местните власти пред АР.

Засега няма информация за пострадали.

Смята се, че това са най-големите наводнения в района през последните две десетилетия,  допълва АР.

Властите помолиха жителите близо до Сан Франциско да останат по домовете си, докато водата се оттегли.