"Прощавам му": Вдовицата на Чарли Кърк с послание, което Америка трябва да чуе
"Прощавам му! Отговорът на омразата не е омраза“, заяви тя. "Това е може би посланието, което Америка най-много се нуждае да чуе и което най-малко е чувала".
"Моят съпруг би искал да спаси младежите, като този, който отне живота му. "Отче! прости им, понеже не знаят, що правят!"
По-рано американският президент Доналд Тръмп произнесе реч на погребението на Чарли Кърк, "което по-скоро приличаше на държавно погребение на републиканец, пише Sky News.
Десетки хиляди почетоха паментта на Чарли Кърк на стадиона "Стейт Фарм“ в Аризона.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други видни републиканци присъстваха на стадиона, сред присъстващите бе и Илон Мъск, който размени няколко реплики с Доналд Тръмп.
