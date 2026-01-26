Сподели close
Центрът по труда в гръцкия град Трикала реши да проведе следобеден протест и 24-часова стачка във вторник заради пожара във фабрика, при който загинаха най-малко петима работници. Това съобщи днес Ekathimerini.

В изявление Центърът по труда заяви, че многократните призиви за мерки за здраве и безопасност на работниците в централна Гърция и в частност - конкретната компания , са били игнорирани, тъй като работодателите са ги възприемали като разходи, което е довело до увеличаване на броя на загиналите и ранените работници през последните години. Те също така определиха инцидента като "престъпление на работодателя“.

Работниците не трябва да се третират като консумативи, а като хора с права, заяви Центърът по труда, добавяйки, че основно право е "да се върнат у дома живи и невредими“, и поиска пълно разследване на инцидента.

Гръцката конфедерация на работниците (GSEE) също призова за задълбочено разследване на точните причини за трагедията, изразявайки съжаление за смъртта на работниците и нараняванията на техните колеги.

Припомняме, че най-малко петима работници загинаха при експлозия и пожар във фабрика за бисквити в Трикала в понеделник. Още седем бяха хоспитализирани след експлозията, която е станала по време на нощната смяна. Пожарът напълно унищожи фабриката.