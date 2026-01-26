Ekathimerini.
В изявление Центърът по труда заяви, че многократните призиви за мерки за здраве и безопасност на работниците в централна Гърция и в частност - конкретната компания , са били игнорирани, тъй като работодателите са ги възприемали като разходи, което е довело до увеличаване на броя на загиналите и ранените работници през последните години. Те също така определиха инцидента като "престъпление на работодателя“.
Работниците не трябва да се третират като консумативи, а като хора с права, заяви Центърът по труда, добавяйки, че основно право е "да се върнат у дома живи и невредими“, и поиска пълно разследване на инцидента.
Гръцката конфедерация на работниците (GSEE) също призова за задълбочено разследване на точните причини за трагедията, изразявайки съжаление за смъртта на работниците и нараняванията на техните колеги.
Припомняме, че най-малко петима работници загинаха при експлозия и пожар във фабрика за бисквити в Трикала в понеделник. Още седем бяха хоспитализирани след експлозията, която е станала по време на нощната смяна. Пожарът напълно унищожи фабриката.
Протест в Трикала след смъртоносния пожар във фабрика
©
Още по темата
/
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
Разбиха престъпна групировка за пране на пари и укриване на данъци в Хърватия, в нея е участвал и българин
12.01
Още от категорията
/
Global Firepower публикува рейтинга на най-мощните армии в света за 2026 година: На кое място е България?
25.01
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Wizz Air UK поиска разрешение, за да започне полети до САЩ
19:43 / 25.01.2026
Голяма верига от хотели затваря половината от обектите си
17:47 / 25.01.2026
Тръмп сподели някои подробности за "тайното оръжие", с което САЩ ...
22:41 / 24.01.2026
Опозицията в РСМ: Мицкоски започна спорове със съседите ни поради...
17:40 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.