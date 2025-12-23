eKathimerini. Недоволството е заради забавени плащания на европейски субсидии и други искания, като блокадите са в сила в навечерието на коледните празници.
Фермерите обявиха, че ще направят отстъпки, за да улеснят празничните пътувания, като частично отворят магистрали и пренаредят тракторите си. Властите обаче запазват обходните маршрути и контрола на движението, предупреждавайки за рискове за безопасността.
Най-сериозно засегната остава магистралата Егнатия, където в отделни участъци движението се отваря временно или се осъществява по една лента. Частични облекчения има и на E65 в Тесалия, както и при пункта Малгара край Солун.
Граничните пунктове, включително Промахонас и Кипой, остават отворени за камиони, въпреки струпването на тежкотоварни автомобили. Правителството и полицията продължават преговорите с протестиращите, като решенията за движението се преразглеждат ежедневно според обстановката и региона.
Протестът на гръцките фермери затруднява движението в страната преди празниците
©
Още по темата
/
Ограничено е движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден" заради протестите на гръцките фермери
14.12
Йордан Арабаджиев за блокадата на българо-гръцката граница: Транспортният бизнес понася загуби
13.12
Министър Караджов сигнализира Европейската комисия по повод стачките на гръцките фермери по границите
12.12
Още от категорията
/
Най-малко петима души загинаха при катастрофата на малък самолет на мексиканските ВВС в Тексас
08:47
Заради неизплатени заплати: Мексикански пилот се барикадира в кабината на самолет и отказа да излезе
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Умеров обяви началото на нов кръг от преговори между Украйна и СА...
21:24 / 21.12.2025
Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килогр...
07:58 / 21.12.2025
Името на Тръмп или друга известна личност няма да бъде "заличено"...
18:52 / 20.12.2025
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на...
18:51 / 20.12.2025
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": ...
13:52 / 20.12.2025
Мицкоски: пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено...
12:53 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.