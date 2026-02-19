Reuters.
Говорителката на Министерството на правосъдието на Ню Мексико Лорен Родригес заявява, че е поискала нередактирано копие от имейл от 2019 г., съдържащ твърдението, от Министерството на правосъдието на САЩ. "Активно разследваме това твърдение и провеждаме по-широко разследване в светлината на последната информация от Министерството на правосъдието на САЩ“, заявява Родригес в имейл отговор на въпроси по случая.
Проверяват дали има заровени тела до имението на Епстийн в Ню Мексико
