ЗАРЕЖДАНЕ...
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
©
Припомняме, че най-посещаваното от българите тържище затвори врати заради неуредици между ръководството на Улус пазар и Община Одрин.
Вчера обаче петъчният пазар отново посрещна клиенти. Още от ранните сутрешни часове търговците започнаха да разпъват сергиите си, а пазарът бързо се изпълни с посетители. Те се стичаха на вълни, привлечени от богатото разнообразие на стоки и достъпните цени.
С понижаването на температурите, особено голям интерес се забеляза към сергиите с есенно-зимни облекла – якета, пуловери и дъждобрани. Желаещите да се подготвят за зимния сезон използваха възможността да напазаруват на изгодни цени, отбелязва още сайтът.
Освен текстил, пазарът предложи и пресни плодове, зеленчуци и традиционни местни продукти, което допълнително засили интереса на клиентите.
Улус пазар отново се превърна в оживена търговска точка не само за жителите на Одрин, но и за стотици пазаруващи от България и Гърция, които пристигнаха организирано или индивидуално, за да се възползват от предложенията, съобщават от Флагман, позовавайки се на местния информационен сайт edirnehaber.org.
"За нас това решение е голямо облекчение,“ коментира Мехмет Йълдъз, търговец на текстил.
"Затварянето на пазара ни нанесе сериозни загуби. Радваме се, че отново можем да работим и да посрещнем клиентите си, особено чуждестранните.“
"Пазарът е източник на препитание за много семейства тук,“ допълва Айше Демир, която продава местни продукти. "Всеки петък чакаме хора от България и Гърция. Благодарение на тях бизнесът върви“, добавя търговец.
"Идваме почти всеки месец в Одрин и Улус пазар е една от основните ни спирки,“ споделя Мария Николова от Хасково, която пазарува с приятелки.
"Цените са много добри, качеството – също. Радвам се, че пазарът отново работи. За нас това е не само пазар, но и малко бягство от ежедневието“, казва още българката.
Още от категорията
/
Васил Димитров с емоционално послание: Отвлечен съм от израелските сили и съм държан против волята си
02.10
Bloomberg: Печалбите на руските магнати надхвърлят 20 милиарда долара – Някои от тях станаха още по-богати
01.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ЕК даде зелена светлина за второто плащане за България по ПВУ
21:14 / 03.10.2025
За първи път в 1400-годишната история: Жена е назначена за архие...
13:07 / 03.10.2025
Затвориха летището в Мюнхен заради забелязани дронове
07:05 / 03.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:33 / 02.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.