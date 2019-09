Пълна мизерия в 5-звездни хотели в Турция провалиха почивката на десетки български семейства

© Нулева хигиена, храни с изтекъл срок на годност, скъсани кърпи и чаршафи - на всичко това се натъкват десетки български туристи в 5-звезден хотел, където едноседмичен престой струва 2300 лева на база "ултраолинклузив".



За разочарованието от преживяното в ефира на "Здравей, България" разказа един от потърпевшите – Пламен Христов. Той сподели, че по време на престоя със семейството му във въпросния хотел имало случаи, в които липсвал дори хляб.



"Ние се настанихме в стаята. Направи ни леко впечатление неприятния мириз, нечистотата в тоалетната, санитарните помещения. Направиха ни леко впечатление също така скъсаните и мръсни кърпи", сподели Христов.



Оказва, се три хотела от една верига фалират. Причината – отскоро имат нов собственик. Българите започнали да търсят помощ от агенциите, чрез които организирали почивката си. Техни представители пристигнали на място.



"Най-зле беше ситуацията в "The roxy luxury nature", съответно туристите се прехвърляха в двата, които работиха нормално - "The roxy spa" и "The roxy moon", които съответно след това и те затвориха врати и всички туристи бяха изтеглени в алтернативни други хотели", обясни Асен Хитев, управител на туристическата агенция.



Потърпевши са над 50 български семейства. "Тези хора, които са били в тези хотели, ще бъдат обезщетени и ще им се върнем някаква сума пари", обясни Хитев. Каква ще е тя – ще се определи, след като потърпевшите подадат жалби. Има и десетки резервации за фалиралите хотели в следващите дни, седмици и месеци. Сред засегнатите е Йорданка. Резервацията й е от февруари. "От групата във Facebook разбрах, свързах се с веднага с туристическата агенция, която потвърди информацията и ми казаха, че поетапно се свързват с всички, които ще пътуват, за да могат да им предложат някаква алтернатива", обясни тя.



В краен случай на туристите ще бъдат върнати парите за планираната преди месеци екскурзия. И няма да заминат за Турция.