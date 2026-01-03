SkyNews.
Телата им са върнати на семействата им, съобщи швейцарската полиция.
Повече подробности, включително имената им, все още не са разкрити.
Работата по идентифицирането на останалите жертви продължава.
Първите четири жертви при пожара в Швейцария са идентифицирани
Българин за пожара в швейцарски бар: Посетителите са танцували с бутилки с пиротехнически свещи
Ужасяващи кадри показват момента, в който шампанско с бенгалски огън се разнася по масите в опожарения бар в Швейцария
Румъния вдигна изтребители F-16 заради дронове край границата с У...
19:25 / 02.01.2026
Разкриха причината за пожара в швейцарския курорт Кран-Монтана
19:10 / 02.01.2026
