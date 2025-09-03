ЗАРЕЖДАНЕ...
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
©
По думите на руския президент е готов, но попита има ли смисъл.
"Ако Зеленски е заинтересован от среща, нека дойде в Москва. Ако тя бъде добре организирана, съм готов на нея", допълни Путин.
"Има светлина в края на тунела", така руският лидер отговори на въпрос дали войната е към своя край.
"Вярвам, че ако има здрав разум, е възможно да се постигне споразумение за приемлив вариант за прекратяване на този конфликт. Виждаме, че и настоящата администрация на САЩ има волята и желанието да намери това решение. Мисля, че има светлина в края на тунела. Ще видим. В противен случай ще бъдем принудени да постигнем всичките си цели с военни средства", каза още Путин.
Още по темата
/
Две европейски държави обявявиха, че са готови да посрещнат Путин на своя територия за среща със Зеленски
20.08
Започна видеосрещата на "Коалицията на желаещите" относно разговорите в Белия дом за прекратяване на войната в Украйна
19.08
Още от категорията
/
Тръмп реагира на съобщенията за смущения на GPS сигнала в самолета на Урсула фон дер Лайен в България
08:26
Експерт по сигурността: Русия е искала да избегне удари, а не да предизвика авария на самолета на Фон дер Лайен
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кибератака затвори един от най-големите заводи на Jaguar Land Rov...
15:06 / 02.09.2025
Над 1400 са жертвите при земетресението в Афганистан
14:39 / 02.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.