Русия е готова да работи с Европа по отношение на доставките на петрол и газ, но ''е необходим сигнал от тяхна страна''. Това заяви днес руският президент Владимир Путин, предава Интерфакс.

Путин посочи, че Русия ще продължава да доставя гориво на държави, които се явяват надеждни купувачи, в това число Словакия и Унгария. Той отбеляза обаче, че страната му е готова да доставя петрол и газ в Европа, но очаква от ЕС да сигнализира за готовност да се откаже от политическата конюнктура в тази сфера.

"Ако европейските компании, европейските купувачи изведнъж решат да се преориентират и ни осигурят дългосрочна, устойчива съвместна работа, лишена от политически натиск... моля, ние никога не сме се отказвали, готови сме да работим и с европейците", заяви Путин. "Но ни трябват някакви сигнали от тяхна страна, че са готови и също искат да работят и ще ни осигурят тази устойчивост и стабилност", подчертава президентът.

Той припомни също, че руските енергийни компании ''винаги са се отличавали със стабилност'' на световния пазар.

Припомняме, че заради ескалацията на конфликта в Близкия изток Иран затвори Ормузкия проток, откъдето минават около 20% от всички световни доставки на петрол и газ.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Европейският съюз поел курс към пълна енергийна независимост от Москва, залегнал в плана REPowerEU. Само две страни от ЕС – Унгария и Словакия – настояват да продължат да купуват руски енергийни ресурси.

На 9 март Европейската комисия предупреди, че войната между САЩ и Израел срещу Иран може да причини както стагнация, така и инфлация в европейската икономика.

Изявлението идва, след като цената на суровия петрол Brent скочи до 119 долара за барел в понеделник, 9 март. 

Цените на петрола по-късно паднаха под 100 долара за барел, след като стана известно, че групата на Г-7 обмисля освобождаването на стратегически петролни резерви, за да смекчи въздействието на покачващите се цени на енергията.