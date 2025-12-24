Путин честити рождения ден на Захарова, Песков нарече работата й "брилянтна"
©
"Мога да съобщя, че президентът Путин изпрати поздравителна телеграма до Захарова. Ние, разбира се, се присъединяваме към поздравленията на нашия президент“.
Директорът на Департамента за информация и преса на руското Министерство на външните работи Мария Захарова празнува днес своя 50-ти рожден ден.
Дипломатът е поздравена и от министъра на външните работи Сергей Лавров, главния редактор на медийната група "Россия сегодня“ Маргарита Симонян, генералния директор на "Россия сегодня“ Дмитрий Киселев, телевизионния водещ Владимир Соловьов, и представители на различни ведомства и медии.
Още от категорията
/
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
09:25
Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но ще бъдат ли отблокирани границите с България?
23.12
Най-малко петима души загинаха при катастрофата на малък самолет на мексиканските ВВС в Тексас
23.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но щ...
16:37 / 23.12.2025
Задействаха RO-ALERT в Румъния заради атаки с дронове
12:37 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.