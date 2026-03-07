преслужбата на Кремъл.
''Принципната позиция на Русия относно необходимостта от незабавно прекратяване на военните действия, отхвърлянето на силови методи за разрешаване на проблеми около Иран и в целия регион на Близкия изток и възможно най-бързото връщане към пътя на политическото и дипломатическо уреждане беше потвърдена'', се казва в съобщението.
От Кремъл подчертават още, че Путин е ''в постоянен контакт'' с лидерите на страните, които са членки на Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив.
Кремъл също така добави, че контактите с иранската страна ''чрез различни канали'' ще продължат.
Иранската страна все още не е коментирала разговора.
Ден по-рано Москва заяви, че Техеран, който е подложен на атаки от Израел и Съединените щати, не е поискал воена помощ от Русия, включително предоставяне на оръжия.
Иранският външен министър Абас Аракчи пък заяви, че Русия и Китай помагат на Иран ''политически и по други начини'' в контекста на войната.
В същото време, The Washington Post писа, позовавайки се на източници, че Русия предоставя на Иран данни за местоположението на американски военни съоръжения, включително военни кораби и самолети. Източниците твърдят, че подобна помощ е започнала след началото на войната и е била първият знак, че Русия, като един от основните геополитически съперници на Съединените щати, участва в конфликта, макар и косвено.
ЦРУ и Пентагонът отказаха да коментират съобщенията за евентуална руска помощ за Иран. Шефът на Пентагона Пийт Хегсет също заяви, че Русия и Китай ''не са фактор'' в настоящия конфликт.
Съединените щати и Израел започнаха военна операция срещу Иран на 28 февруари. В отговор Техеран започна удари срещу Израел и срещу американски военни бази в Персийския залив.
Путин разговаря с президента на Иран
©
Още по темата
/
Атанас Атанасов: Политическите сили трябва да решим – имаме ли място под този "ядрен чадър", имаме ли интерес
09:34
Станислав Бачев: България трябва да внимава как действа. За Европа предстоят лоши дни във всяка една сфера
08:44
Румен Петков: Премиерът и трима министри са знаели, че ще има удар и животът на хиляди наши сънародници ще бъде застрашен
08:41
Туристическа агенция: На "спасителните полети" бяха качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца
06.03
Георги Чочев от Малдивите: Мъката за хората беше сериозна, някои бяха принудени да нощуват на летището
06.03
Още от категорията
/
Атанас Запрянов: Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран
05.03
Нетаняху твърди, че "има много признаци" за смъртта на Али Хаменей и призова иранците да свалят режима "на ужасите"
28.02
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Британското МВнР за Кипър: Очакват се терористични атаки на остро...
22:08 / 06.03.2026
Лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Италия осъждат "г...
18:26 / 06.03.2026
Катар предупреждава, че войната може да "срине световните икономи...
17:07 / 06.03.2026
Тръмп ще приеме само "безусловната капитулация" на Иран
16:58 / 06.03.2026
Гърция разполага Patriot и F-16 за защита на България
13:46 / 06.03.2026
Въздушна тревога над Кипър, Акротири вероятно отново е на прицел
10:49 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.