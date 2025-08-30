ABC.
Съветникът на Путин по външните работи Юрий Ушаков заяви пред репортери, че руският лидер ще обсъди предстоящото си посещение през декември с индийския премиер Нарендра Моди в понеделник в Китай, където двамата ще се срещнат в кулоарите на годишната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Групата е създадена от Китай и Русия през 2001 г. с фокус върху сигурността в Централна Азия и по-широкия регион.
Путин присъства на срещата на върха и провежда множество двустранни срещи в кулоарите като част от четиридневното си посещение в Китай от 31 август до 3 септември. Той също така ще проведе обширни разговори с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин и ще присъства на мащабен военен парад там, отбелязващ 80-годишнината от края на Втората световна война.
Освен срещата си с Моди, руският лидер в понеделник е планирал и двустранни срещи с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и иранския президент Масуд Пезешкиан, както и други контакти, каза Ушаков.
Според Ушаков, срещата на Путин с Моди ще бъде първата тази година, но двамата "многократно са поддържали контакт по телефона“.
Моди пътува до Русия миналата година два пъти - първо до Москва за разговори с Путин през юли, а след това до Казан през октомври за срещата на върха на блока БРИКС от развиващи се икономики.
Русия имаше силни връзки с Индия по време на Студената война, а значението на Ню Делхи като ключов търговски партньор на Москва нарасна след войната в Украйна.
Моди избягва да осъжда Русия, като същевременно набляга на мирното уреждане на конфликта. Партньорството им обаче се усложни, тъй като Русия се сближи с Китай на фона на международната изолация на Москва заради Украйна.
Китай и Индия са ключови купувачи на руски петрол след санкциите, наложени от Съединените щати и техните съюзници, които затвориха повечето западни пазари за руски износ.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.