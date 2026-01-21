Пътнически влак дерайлира край Барселона, загинал е машинистът
©
Има петима тежко ранени, шестима са в по-леко състояние, а 26 – в "леко" състояние, съобщиха спешните медицински служби.
Катастрофата идва дни след трагедията с други два влака в Испания, при която загинаха 41 души, а други 150 бяха ранени.
Според местни власти, във вторник вечерта влакът Родалиес се е сблъскал с подпорна стена, която е паднала върху релсите между Гелида и Сан Садурни. Регионалният пожарен инспектор на Каталуния Клауди Гаярдо заяви, че всички пътници са били изведени от влака.
Екипите провеждат претърсване на района, за да изключат допълнителни жертви.
Спешните служби съобщиха, че са евакуирали част от пострадалите в близките болници Мойзес Броджи, Белвитж и Вила Франка.
Още по темата
/
МВнР: Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите във влакова катастрофа в Испания
19.01
Още от категорията
/
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
19.01
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
Радослав Христов: Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е неизгодно не само за зърнопроизводителите, то е неизгодно и за цяла Европа
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
МВнР с предупреждение за пътуващите през Сърбия!
10:47 / 20.01.2026
Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасна на 40...
10:48 / 20.01.2026
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
09:57 / 20.01.2026
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:33 / 19.01.2026
ЕС предлага помощ на Испания след тежката влакова катастрофа
13:18 / 19.01.2026
Проф. Чуков: Вероятността за нови удари срещу Иран е твърде голям...
13:25 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.