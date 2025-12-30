People.
Инцидентът станал в неделя, 28 декември, по време на полет от Бирмингам до Тенерифе.
Самолетът е излетял от Бирмингам в 15:05 ч., преди да се изкачи на 37 000 фута (11 700 метра), според Independent. След 40 минути обаче пилотът се е върнал в Бирмингам, след като е издал авариен код 7700 над френското крайбрежие, съобщи Daily Express .
Жена, която е била в самолета, твърди, че хората са били "изхвърлени от местата си" по време на инцидента. "Излязох физически невредима, но психическата цена, която това ми нанесе, беше ужасна", добави тя.
33-годишният мъж, който поиска да остане анонимен, добави, че е било "като нещо от филм на ужасите". "Летихме плавно, когато изведнъж самолетът рязко се завъртя наляво, а после надясно, усетихме се като загуба на контрол, след което се спуснахме рязко надолу и бяхме изхвърлени от местата си", каза пътникът.
В изявление авиокомпанията потвърди, че самолетът е трябвало да се върне обратно след турбуленция.
Пътници пострадаха при силна турбуленция: Беше като от филм на ужасите
©
Още от категорията
/
Отменени и закъсняващи влакове на Eurostar: Технически проблем причини хаос в тунела под Ламанша
16:40
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Лавров: Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин в ...
18:11 / 29.12.2025
Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин в Новгород...
18:10 / 29.12.2025
Сръбските студенти събират подписка за предсрочни избори, Вучич о...
13:24 / 29.12.2025
Над 25 души са ранени след мощното земетресение в Перу
10:46 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.