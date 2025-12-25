РСМ отказа мазут от България, според Муцунски няма нужда
©
По време на вчерашния телефонен разговор със своя български колега Георг Георгиев, външният министър на РСМ Тимчо Муцунски е благодарил за предложената помощ и е заявил, че към момента страната няма нужда от допълнителна подкрепа.
Припомняме, че по разпореждане на премиера в оставка Росен Желязков министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут у нас. След като проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни, последва и предложението към РСМ за спешни доставки на мазут с цел подпомагане на страната в условията на обявеното извънредно положение.
Предложението на България бе отправено след като правителството на Република Северна Македония обяви снощи извънредно положение в страната, породено от затруднения в доставките на енергоносители. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.
Още по темата
/
Над 178 млн. лева е платила държавата авансово на три фирми за разширяването на капацитета на "Чирен"
27.08
До октомври трябва да заработи терминалът за втечнен газ до Александруполис, заяви президентът
02.07
Гуцанов: Провал е най-меката дума, която можем да използваме, когато става въпрос за енергийната ни политика
03.04
Илиян Василев: Докато "Булгаргаз" не се приватизира, той постоянно ще бъде играчка на политици да се занимават с газовия въпрос
03.02
Бивш министър бие аларма: Сметките ще са много по-високи, "Булгаргаз" е в катастрофално положение
23.01
Още от категорията
/
Папа Лъв XIV призовава за доброта към непознатите и бедните в първата си литургия за Рождество Христово
08:51
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
България и още седем страни от източния фланг на ЕС: Русия е основната заплаха за мира в евро-атлантическия регион
16.12
Politico: Лидерите на България и още седем страни от ЕС искат средства, тъй като руската заплаха се засилва
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036...
16:24 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
11:17 / 24.12.2025
Не само у нас: В Гърция също са издадени предупреждения за опасно...
11:20 / 24.12.2025
Тръмп е летял осем пъти с "Лолита Експрес": Разкритията около Епс...
10:18 / 24.12.2025
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина ...
09:25 / 24.12.2025
Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но щ...
16:37 / 23.12.2025
Актуални теми
napalma
преди 9 мин.
Оставете ги да мръзнат, тези долни и надменни същества ,докато не стигнат да се молят на колене. Какво им се навирате при всичките ,нагли, целенасочени действия от тяхна страна.Без милост за такива!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.