The Independent. Президентът на региона Лацио Франческо Рока съобщи, че пострадалият, който е в болница, не е в животозастрашаващо състояние.
Част от средновековна кула се срути в Рим
Още двама работници са получили леки наранявания при инцидента, станал в понеделник. "Опитваме се да го извадим жив, но ситуацията е сложна заради опасността от нови срутвания", заяви говорителят на националната пожарна служба Лука Кари, коментирайки продължаващата спасителна операция.
Според видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, кулата е претърпяла най-малко две частични срутвания. Вторият инцидент е станал, докато пожарникари са работели по конструкцията.
Някога в кулата са се помещавали общински офиси, но от 2006 г. насам тя не се използва. В момента по нея се извършват реставрационни дейности в рамките на четиригодишен проект за обновяване, който трябва да приключи догодина, съобщават властите на Рим. Поради реставрацията районът около кулата е бил затворен за пешеходци.
Кулата Torre dei Conti е построена в началото на XIII век по нареждане на папа Инокентий III за неговото семейство. Първоначално е била два пъти по-висока, но височината ѝ е намалена след разрушения, причинени от земетресения през XIV и XVII век.
Работник остава затрупан под развалините след срутването на средновековна кула в Рим
©
Още от категорията
/
Валдис Домбровскис: Присъединяването към еврозоната не е просто смяна на монети и банкноти, то е приобщаване към сърцето на Европа
11:29
Повишена вулканична активност на Камчатка: Над 57 вторични труса, най-силният от които от 6.2 по Рихтер
08:25
Над 70 000 души се евакуират, докато тайфунът "Калмаеги" приближава източната част на Филипините
03.11
Euractiv: ЕС обмисля да разшири правомощията на Frontex, за да се справи със заплахите от дронове
03.11
Опасна мода в Русия: Чрез TikTok се популяризират хапчета за отслабване с тежки странични ефекти
02.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Земетресение от 5.0 по Рихтер разтърси Западна Турция
14:54 / 03.11.2025
84 души се натровиха с дюнери, 10 деца са в болница
12:12 / 03.11.2025
Euractiv: ЕС обмисля да разшири правомощията на Frontex, за да се...
11:24 / 03.11.2025
Южните ни съседи често алармират, че ги тормозят на работното им ...
09:01 / 03.11.2025
Ново земетресение от 5,6 по Рихтер удари край бреговете на Камчат...
08:28 / 03.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.