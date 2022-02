Регистрираха най-големия спад на борсова стойност на американска компания в историята

© Еднодневният срив на цената на акциите на Meta Platforms Inc. стана най-лошият в историята на фондовия пазар. Книжата на компанията майка на Facebook поевтиняха с 26% в четвъртък заради плачевните резултати и изтриха около 251,3 млрд. долара от пазарната ù капитализация. Това е най-големият спад на борсова стойност на американска компания в историята, изчислява Bloomberg.



И макар че акциите със сигурност биха могли да се възстановят през следващите дни, особено като се има предвид волатилността, която обхвана технологичния сектор тази година, настроението на Wall Street определено е мрачно по отношение на дългогодишния любимец на пазара.



Анализаторите посочват като причина за безпокойство силната конкуренция, пред която Meta е изправена, както и факта, че приходите са под очакванията. Майкъл Натансон, анализатор в брокерската компания Moffett Nathanson, озаглави бележката си "Facebook: Началото на края?".



"Тези спадове са дълбоки", пише той. Резултатите бяха "повод за заглавия в медиите, и то не позитивни".



Огромният размер на срива на Facebook показва как технологичните компании се разраснаха и се превърнаха в гиганти с безпрецедентна пазарна мощ, както и драмата, която може да настъпи, когато се спънат.



"Много от американските мегакомпании са оценени като акции на растежа. Те могат да пострадат повече в среда на нарастваща доходност, особено ако растежът стане по-спорен", каза Фредерик Ролин, старши инвестиционен съветник в Pictet Asset Management.



Meta "се намира в средата на перфектна буря", пише Юсеф Сквали, анализатор в Truist Securities.



Twitter Inc., Snap Inc. и Pinterest Inc. затвориха с понижения на цените на акциите си в четвъртък и доведоха до спад на индекса Nasdaq с 4,2%, което е най-голямата му разпродажба от септември 2020 г. насам. Акциите на Meta поскъпнаха с 1,4% в следборсовата сесия.



Пазарната капитализация на Мета към момента на затваряне в сряда възлизаше на около 900 млрд. долара. Компанията е част от технологичната група Faang, в която влизат компанията майка на Google Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Apple Inc. и Netflix.



Това не е първият случай, в който акциите на Meta се сриват драстично. Те поевтиняха с 19% през юли 2018 г. заради забавянето на ръста на потребителите, което се изрази в спад на пазарната капитализация с около 120 млрд. долара. По това време тя постави рекорд за най-голямата загуба на стойност за един ден за търгувана в САЩ компания.



"Надяваме се, че компанията ще коригира прогнозите си", каза Шиам Патил, анализатор в Susquehanna Financial Group.



Иначе на видео среща със служителите Марк Зукърбърг се пошегува, че ако се разплаче, това няма да е заради новините от деня. Зачервените му сълзящи очи са резултат от одраскана роговица, каза основателят на Facebook в четвъртък, опитвайки се да разведри обстановката, след като цената на акциите на Meta Platforms Inc. загуби повече от една четвърт от стойността си.



На виртуална среща на цялата компания Зукърбърг обясни, че историческият спад на цената на акциите е резултат от слабата прогноза за приходите на Meta през текущото тримесечие, предава Bloomberg, позовавайки се на източник, който е присъствал на срещата. "Важно е да се съсредоточим върху разрастването на продукта за кратки видеоклипове на Facebook“, е казал мениджърът.



Зукърбърг е повторил коментарите си отпреди един ден пред инвеститорите, като е казал на служителите, че гигантът в социалната мрежа е изправен пред "безпрецедентно ниво на конкуренция" на фона на възхода на TikTok, конкурентната платформа за "вирусни видеоклипове“. Приложението Instagram на Meta има имитация на TikTok, наречена Reels, върху която компанията сега поставя приоритет.



Служителите са обсъждали през целия ден цената на акциите. За един ден Facebook загуби рекордната стойност от 251 млрд. долара. Някои от тях са обсъждали закупуването на акции по време на спада, вярвайки в дългосрочната визия на Зукърбърг за метавселената - поглъщаща версия на интернет. Според запознати други са се притеснявали какво може да означава продължаващият спад за нетното им състояние. Собственото богатство на Зукърбърг се срина с 31 млрд. долара.



В Meta вече се обсъждат начини за задържане на служителите в условията на спад на акциите. Гигантът в областта на социалните медии обмисля удължаване на съществуващите тридневни празнични уикенди, е казал Зукърбърг, отговаряйки на въпрос за прегарянето на работното място. Той също така е насърчил изтощените служители да използват отпуските си и е добавил, че въз основа на житейския си опит преминаването към четиридневна работна седмица завинаги не би било продуктивно.



Служителите на Facebook, както и много други в технологичната индустрия, често получават високи заплати чрез акции. Опциите на служителите се придобиват на 15 февруари, а годишните бонуси се изплащат през март - и двете могат да бъдат фактори за потенциалните решения на служителите да напуснат, казва друг източник, запознат с плановете на компанията, пише "Инвестор".