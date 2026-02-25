Рекордните един час и 48 минути продължи годишното обръщение на президента Доналд Тръмп за състоянието на Съюза пред Конгреса.Президентът поднася тази реч на фона на рекордно ниско одобрение в Съединените щати, като едва 36 на сто смятат, че поставените от него приоритети са правилни.Очаквано Тръмп беше посрещнат с аплодисменти и одобрителни възгласи, но част от конгресмените демократи отказаха да присъстват на речта. Близо 5 минути той си проправяше път към трибуната, като по пътя спираше за снимка с политици, както и да поздрави присъстващите в залата.В началото на изказването си той поздрави председателя на Конгреса Джонсън, вицепрезидента Джей Ди Ванс, както и специалноДържавата ни се завърна! По-голяма, по-богата, по-силна от всякога. Тази година отбелязваме 250 години от нашата Независимост. И се справяме все по-добре и по-добре. Това е златният век на Америка.Поех държавата в криза, икономическа стагнация, хаос по целия свят. Постигнахме трансформация, която никой не е виждал. Няма да се върнем никога назад, бяха първите думи на Тръмп.В речта си той, очаквано, обърна внимание на ниската инфлация в страната, както и на успехите си в борбата с нелегалните мигранти. "От началото на втория ми мандат нито един нелегален мигрант не е преминал границата“, подчерта Тръмп. Той продължи да изброява успехите на своето управление, като спомена и за понижаването на цените на горивата, прехвърляйки отговорността за всичко, с което е трябвало да се справя, на предшественика си Джо Байдън."Преди бяхме умряла държава, сега сме най-яката държава в целия свят“, заяви в стила си Тръмп. Той наблегна на увеличеното производство на петрол от САЩ, както и на факта, че ще добиват допълнително петрол от Венецуела. "Пробивай, бейби, пробивай!“ - повтори любимата си фраза относно добива на нефт Тръмп.Той поздрави специално, в типичния за него шоу стил, националния отбор по хокей на САЩ, който спечели олимпийската титла на игрите в Италия.Отборът беше награден от Тръмп с най-високото президентско отличие – Медалът на свободата.Тръмп отдели специално внимание на факта, че САЩ ще домакинстват световното първенство по футбол тази година и лятната олимпиада през 2028 година.Доналд Тръмп подчерта, че страната е станала по-сигурна, като даде за пример намалелия брой на убийствата, който за миналата година е бил най-нисък от 125 години насам.Президентът подчерта значението за всички американци на законите, които републиканците са променили, за да бъдат намалени данъците на работещите. И обвини демократите, че не само са гласували против, но и са искали някои данъци да бъдат повишени.И отново, в типичния си стил, той преувеличи размера на инвестициите, които са предвидени да влязат в страната. Обявената от Тръмп цифра от над 18 трилиона долара не се покрива с разчетите, публикувани от Белия дом. Те показват едва 9.7 трилиона долара.За промяна в правилата за гласуване в САЩ се обяви Доналд Тръмп по време на годишното си обръщение за състоянието на Съюза. Той призова конгресмените да подкрепят предложението на изборите да могат да гласуват само хора, които представят лична карта и документ за американско гражданство.Така, според Тръмп, ще се ограничат изборните измани и гласуванията от хора, които са нелегално пребиваващи в страната. Още през миналата седмица той написа в социалната си мрежа Truth Social, че ще направи всичко възможно тази промяна да влезе още за предстоящите през ноември междинни избори.С намаляващото одобрение към действията на Тръмп и правителството социологическите изследвания сочат, че има голяма вероятност на тези избори републиканците да изгубят предимството си в Сената и Конгреса.Доналд Тръмп за пореден път заяви, че е спрял осем войни по целия свят. Така той подкрепи думите си, че е направил държавата по-силна и безопасна не само вътре, но и навън. В изброяването той спомена Камбоджа, Косово и Сърбия, Индия и Пакистан, Израел и Иран. Не пропусна да благодари на специалните си пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и на държавния секретар Марко Рубио.Доналд Тръмп подчерта, че работи силно за прекратяването на деветата война - тази между Русия и Украйна.И не пропусна да добави, че се оказва натиск върху Иран с военното присъствие да не допусне Техеран да се сдобие с ядрено оръжие. Тръмп спомена за възможностите на Иран да обстрелва с балистични ракети Европа и американските бази в Близкия Изток.Тръмп заяви, че първият му избор е дипломацията, но че никога няма да позволи на "основния спонсор на тероризма" да се сдобие с ядрено оръжие."Когато Светът се нуждае от вдъхновение и кураж, той се обръща към Америка. бъдещето ни ще бъде по-ярко." Така завърши рекордното си обръщение Доналд Тръмп.