Фрагменти от иранска ракета може да са ударили резиденцията на американския консул в Израел, според агенция Reuters.

В централен Израел е издадено предупреждение за въздушна тревога след предупреждението на армията, че от Иран са изстреляни още ракети. След предупреждението в небето над Тел Авив са се чули експлозии.