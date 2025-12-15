Reuters, позовавайки се на свои източници.
Банката предложи преди дни да размени ценните книжа на руската компанията, държани от американски инвеститори, за нейните глобални активи.
През октомври САЩ и Великобритания добавиха ''Лукойл'' към списъците си със санкции. След това ''Лукойл'' обяви намерението си да продаде международните си активи. ''Лукойл'' получи предложение от международния петролен търговец Gunvor да придобие Lukoil International GmbH, която притежава международните активи на руската компания. По-късно обаче Gunvor обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на ''Лукойл'', след изявление на Министерството на финансите на САЩ, че няма да издаде на Gunvor лиценз за извършване на дейност и генериране на печалби, докато конфликтът в Украйна не бъде разрешен.
На 14 ноември представители на ''Лукойл'' обявиха, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като бъдат постигнати окончателни споразумения и бъдат получени необходимите разрешителни.
Reuters: Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Xtellus за закупуване на активи на ''Лукойл''
©
Още по темата
/
Reuters: На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
09.12
САЩ глобиха със 7 млн. долара компания, свързана със санкционирания руски олигарх Олег Дерипаска
06.12
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
Още от категорията
/
Юлиан Войнов: За момента това е единственият път, по който Европа може да реагира на тези геополитически сътресения
09.12
Габриела Руменова за китайските продукти: Стоките могат да са опасни заради начина, по който са изработени
09.12
Бивш заместник-министър: Ние като че ли правим всичко възможно само и само да задържим САЩ в орбитата на европейските интереси
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
CNN: Има задържан във връзка със стрелбата в университет в САЩ
14:35 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.