Унгарският премиер  Виктор Орбан обяви в събота, че е получил безсрочно освобождаване от санкциите на САЩ върху използването на руски петрол и газ, но Белият дом настоява, че това освобождаване е валидно само за една година, пише Reuters.

Унгарският външен министър Петер Сиярто също съобщи за безсрочното освобождаване от санкции в социалната мрежа.

"Премиерът (Виктор Орбан) се изказа ясно. Той се съгласи с президента на САЩ, че сме получили безсрочно освобождаване от санкции. Доставките на петрол и газ за Унгария не подлежат на санкции за неопределен период“, написа Сиярто във Facebook.

Служител на Белия дом обаче повтори в имейл до Reuters, че отсрочката ще бъде валидна само за една година.

Служителят добави, че Унгария също диверсифицира покупките си на енергия и се е ангажирала да купува втечнен природен газ от САЩ по договори на стойност около 600 млн. долара.

Орбан се срещна с Тръмп на 7 ноември. Смята се, че по време на срещата, той е поискал от САЩ освобождаване на Унгария от санкции срещу ''Роснефт'' и ''Лукойл'' и е подготвил "цялостна енергийна оферта“ за Съединените щати.

След срещата Съединените щати предоставиха на Унгария освобождаване от санкциите на САЩ върху използването на руски петрол и газ.