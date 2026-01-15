Reuters.
Позовавайки се на двама неназовани американски служители, тя уточни, че операцията е проведена в Карибско море. Наименованието на кораба не се посочва.
В Южното командване на Въоръжените сили на САЩ и централния апарат на Пентагона все още не са коментирали тази информация. От Бреговата охрана на САЩ заявиха, че препращат всички подобни запитвания към Белия дом.
В понеделник говорителят на Белия дом Каролин Ливит заяви пред журналисти, че администрацията във Вашингтон ще продължи да задържа всички танкери, които напускат Венецуела без разрешение от властите на САЩ.
На 3 януари американският президент Доналд Тръмп обяви, че е проведена военна операция в Каракас, в резултат на която американските военни са заловили и извели от страната президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му. На 5 януари те се явиха пред федералния съд на Ню Йорк. Те са обвинени в участие в наркотрафик. Мадуро и съпругата му пледираха ''невинни''. Функциите на държавен глава във Венецуела пое Делси Родригес, която заемаше поста изпълнителен вицепрезидент по време на управлението на Мадуро.
