Times of Israel.
''Петролен танкер с търговското наименование ''Louise P'' със знамето на Маршаловите острови, един от активите на терористична Америка, е бил ударен от дрон в средата на Персийския залив'', заявява Корпусът на гвардейците на ислямската революция на уебсайта си Sepah News.
Революционната гвардия на Иран обяви, че е атакувала танкер, плаващ под флага на Маршаловите острови, в Персийския залив
