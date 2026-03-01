Реза Пахлави призова силите за сигурност в Иран да извършат преврат след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че върховният лидер на Иран е бил убит. Той е син на сваления през 1979 г. шах на Персия."Това е последният ви шанс да се присъедините към народа. Всякакви опити на остатъците от режима да определят наследник на Хаменей са обречени на провал", написа Пахлави в социалната мрежаПахлави призова силите за сигурност да подкрепят преход към "свободно и проспериращо бъдеще". "Смъртта на престъпния Хаменей не възстановява справедливостта за пролятата кръв, но може да бъде утеха за изгорелите сърца на семействата, търсещи справедливост", допълни той.По думите му е уверен в победата срещу Ислямската република, след като САЩ и Израел предприеха атаки срещу страната. "Много сме близо до окончателна победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим и преустроим Иран", каза още той.