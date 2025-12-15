NBC News.
Източник, близък до Райнер, е споделил пред медията, че той и съпругата му, Мишел Сингър Райнер, вероятно са починали от прободни рани.
Разследващите разпитват член на семейството, съобщи пред агенция AP представител на правоохранителните органи.
78-годишен мъж и 68-годишна жена са били открити мъртви в имота, съобщава представител на пожарната служба в Лос Анджелис. Райнер навърши 78 години през март.
Случаят е поверен на детективи от отдела за грабежи и убийства на полицията в Лос Анджелис, съобщават от полицията в изявление.
Капитанът на полицията в Лос Анджелис Майк Бланд заявява, че разследват "очевидно убийство".
Според информациите в къщата е имало голямо полицейско присъствие.
Райнер е участвал в "Безсъници в Сиатъл" и "Вълкът от Уолстрийт“ и е режисирал This Is Spinal Tap, "Принцесата булка", "Когато Хари срещна Сали" и "Доблестни мъже".
Кметът на Лос Анджелис Карън Бас заяви, че смъртта на Райнер е огромна загуба за града.
"Приносът на Роб Райнер се отразява в цялата американска култура и общество, а той е подобрил живота на безброй хора чрез творчеството си и борбата за социална и икономическа справедливост", заявява тя.
"Като признат актьор, режисьор, продуцент, сценарист и ангажиран политически активист, той винаги е използвал таланта си в служба на другите".
Режисьорът Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в дома им в Лос Анджелис
©
Още по темата
/
Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на двойното убийство на режисьора и съпругата му?
09:00
Още от категорията
/
Стрелецът е на свобода: Полицията освободи задържания във връзка със стрелбата в университета "Браун"
09:59
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейтс: Нови разкрития от досиетата "Епстийн"
12.12
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яйце на Фаберже – задържаха го и го наблюдават
04.12
Огромен пожар бушува на кораб в пристанището на Лос Анджелис, контейнеровозът превозва опасни материал
22.11
Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пране на пари, подхранваща войната в Украйна
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
CNN: Има задържан във връзка със стрелбата в университет в САЩ
14:35 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:04 / 14.12.2025
Властите публикуваха запис на заподозрян за масовата стрелба в ун...
09:47 / 14.12.2025
Стрелба в американския университет "Браун", има жертви и ранени
08:48 / 14.12.2025
Първи случаи на проказа от 40 години насам в Румъния
09:54 / 13.12.2025
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейт...
19:13 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.