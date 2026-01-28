Рубио: САЩ допускат превантивна военна операция срещу Иран
©
"Мисля, че е мъдро и разумно да се осигури такъв баланс на силите в региона, който ни позволява да реагираме и потенциално, но това не е задължително да се случи, превантивно да осуетим атака срещу хиляди американски военнослужещи и съоръжения в региона, както и срещу нашите съюзници. Надявам се, че няма да се стигне до това“, заяви той на изслушванията във външната комисия на Сената на САЩ, коментирайки военните приготовления на Вашингтон относно Иран.
Рубио подчерта, че Вашингтон все още възнамерява да продължи да увеличава военното си присъствие в Близкия изток, в частност в Иран.
"Сега виждате способността [на Съединените щати] да разположат сили в региона, за да се защитят от евентуална иранска заплаха за нашия персонал“, заяви ръководителят на Държавния департамент на САЩ.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Венцислав Върбанов: Проблемът не е в споразумението с Меркосур, а в модела и структурирането на земеделието при нас
26.01
Италия отзова посланика си в Швейцария след освобождаването на заподозрения за пожара в бара в Кран-Монтана
24.01
Български дипломат за Съвета за мир: Газа някак отпадна, Съветът изглежда ориентиран към решаването и на други конфликти
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
20 млн. евро обезщетение ще получат близките на загиналите от теж...
19:50 / 27.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.