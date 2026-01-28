Рубио: Уиткоф и Къшнър няма да участват в преговорите между Украйна и Русия на 1 февруари
"Миналата седмица в ОАЕ се проведе среща, която за първи път от много години бе в тристранен формат с участието на САЩ. Джаред [Къшнър] и Стивън Уиткоф бяха там, както и представители на Русия и Украйна. Те планират да продължат преговорите тази седмица, този път в двустранен формат. САЩ може да присъстват, но няма да са представени от Стив и Джаред“, заяви той на изслушване на Комисията по външни отношения на Сената.
