Румен Христов в социалните мрежи преди минути.
"Нека да оценим приноса и на страните посредници в мирното споразумение - Катар, Турция, Египет и другите арабски държави, подкрепящи усилията за спиране на военния конфликт в Газа, както и на държавите от ЕС, допринесли за това развитие. Въпреки радостта от мира, не бива да забравяме, че предстои размяна на заложници и затворници и най-важната стъпка - разоръжаването на Хамас, което ще гарантира спазването на мирното споразумение", припомня той.
Според Христов, справедливият мир носи надежда за край на страданията на невинните хора в Газа и в Израел и трябва да бъде постигнат и за народа на Украйна, който вече 3 години и 228 дни е подложен на страдания, убийства и разруха от агресора Русия.
