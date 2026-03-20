Над 2500 военнослужещи от Румъния и 12 други партньорски държави, сред които и България, ще участват в периода от 23 март до 3 април в учението "Sea Shield 2026“ ("Морски щит")– най-голямото многонационално учение в региона на Черно море за тази година, съобщи румънското министерство на отбраната (MApN), предаваОрганизирано от румънския военноморски флот, учението ще се проведе в морето и по вътрешни водни пътища."През тези две седмици ще се проведат тренировъчни серии в национална, междуинституционална и многонационална рамка, а дейностите ще обхванат всички среди на действие – морска, речна, наземна.В тазгодишното издание на учението "Sea Shield“ ще участват над 2500 войници от Румъния и 12 други партньорски държави (България, Канада, Франция, Германия, Гърция, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, САЩ и Турция), с 48 кораба и лодки, 64 бойни машини, 10 самолета и 10 автономни безпилотни системи.Румънският военноморски флот ще разположи около 1 500 от своите военнослужещи и 33 кораба за плаване в открито море и плавателни съдове за плаване по реки (включително три фрегати, два ракетни кораба, морска драга, миночистач, две бронирани лодки и четири лодки за плаване по реки), 14 бойни машини, четири автономни безпилотни системи и два военноморски хеликоптера.Учението "Sea Shield“ се координира ежегодно от командването на военноморския компонент "Вицеадмирал Йоан Георгеску“ и има за цел да повиши нивото на оперативна съвместимост между участващите подразделения в съвместна многонационална рамка, с участието на всички категории сили на румънската армия, както и да оптимизира усилията на институциите в системата за отбрана, обществен ред и национална сигурност."Чрез провеждането на това учение националните и натовските структури ще засилят своите процедури за съвместни действия и отношенията си за сътрудничество, с цел да се запази стабилен климат на сигурност в региона на Черно море и на източния фланг на НАТО“, според MApN.