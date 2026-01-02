Romania Journal, позовавайки се на румънското Министерство на националната отбрана.
Около 11:50 часа местно време два изтребителя F-16 от 86-та авиобаза във Фетещи бяха вдигнати, за да наблюдават граничната зона с Украйна в северната част на окръг Тулча.
"В 12:00 часа населението на северната част на окръг Тулча беше предупредено чрез съобщението RO-Alert. Сигналът за тревога приключи в 12:22 часа“, се казва в изявлението на румънското Министерство на отбраната.
От ведомството посочват, че не са регистрирани неразрешени нахлувания в румънското въздушно пространство.
Румъния изстреля изтребители и през нощта на 26 декември, когато Русия атакува Одеска област с дронове.
Румънският президент Никос Дан заяви пред репортери в края на посещението си в Париж през декември, че Румъния има готовност да сваля дронове, които нарушават въздушното пространство на страната.
Румъния вдигна изтребители F-16 заради дронове край границата с Украйна
©
Още по темата
/
"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
01.01
Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
01.01
Лавров: Русия няма да се оттегля от преговорите със САЩ след атаката на ВСУ срещу резиденцията на Путин
29.12
Зеленски: Много неща могат да се решат до Нова година, но това зависи от партньорите на Украйна
28.12
Още от категорията
/
Ужасяващи кадри показват момента, в който шампанско с бенгалски огън се разнася по масите в опожарения бар в Швейцария
01.01
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ужасяващи кадри показват момента, в който шампанско с бенгалски о...
18:45 / 01.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.