Румънска компания с намерение да бори мръсния въздух у дома и офиса в България
"Evoair се появи от желанието да предложим продукти с модерен дизайн и интуитивна функционалност, които отговарят на реални потребителски нужди. Съсредоточихме се върху безопасността и здравето на семействата, като намаляваме рисковете от замърсяване, алергени и влага", заяви Андрей Агафица, основател и CEO на Ecovent, цитиран от money.bg.
Компанията отчита бърз растеж: през 2024 г. оборотът достига €6,4 млн., което е ръст от 66% спрямо 2023 г., а целта за 2025 г. е €10 млн. Моделът на Ecovent съчетава собствено производство под Evoair и дистрибуция на над 30 международни марки, включително Prana, Dantherm и Levoit.
Пазарът на решения за качествен въздух в Румъния се разраства бързо, подкрепен от регулации за енергийна ефективност и обновяване на училища и детски градини по програми като НПВУ.
Според Eurostat, през 2023 г. 15,5% от европейците са имали проблеми с влага или мухъл в дома, а в Румъния близо 40% живеят в претъпкани жилища - фактори, които увеличават търсенето на дехумидификатори и пречистватели.
С лансирането на Evoair Ecovent подготвя и международно разрастване, като България е сред първите цели, заедно с Унгария, Украйна, Полша и Молдова. Компанията предлага цялостни решения - от консултации и дизайн до монтаж, сервиз и поддръжка, за частни, корпоративни и образователни пространства.
