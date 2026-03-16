Министерството пояснява още, че военното сътрудничество между Румъния и Съединените щати се основава на ясни двустранни споразумения.
''Двустранното споразумение за достъп от 2006 г. предоставя на САЩ гарантирана правна рамка за използване на военни бази в Румъния на постоянна основа'', се казва в прессъобщение на институцията.
Министерството също така уточни ролята на системата за противоракетна отбрана, разположена в Румъния.
''Румъния е домакин на противоракетни отбранителни способности срещу заплахи извън евроатлантическата зона повече от 10 години. Системата е строго отбранителна, използва се само за целите на самозащита, съгласно Устава на ООН'', добави министерството.
Румънската дипломация подчертава също, че страната не участва в конфликта и че приоритет за нея остава намаляването на напрежението.
''Румъния не е страна в конфликта. Нашият приоритет са дипломатическите усилия за деескалация, за които се застъпваме от първия ден на конфликта“, се казва в прессъобщението.
Същевременно румънските власти осъждат атаките, предприети от Иран срещу някои държави в региона на Персийския залив.
''В същото време осъждаме напълно неоправданите атаки на Иран срещу държавите в региона на Персийския залив и благодарим на последните, че също защитават нашите граждани, намиращи се в техните страни. Молим Иран да спре тези атаки, които застрашават човешкия живот и водят до влошаване на сигурността и световната икономика'', заявявят още от МВнР.
Реакцията на министерството идва, след като Иран предупреди Румъния в понеделник, че ще реагира политически и правно, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран, съобщава Iran International, която излъчва от Лондон. Румъния вече предприе тази стъпка, като прие в парламента решението на CSAT, с което се одобри искането на САЩ относно разполагането на военни сили и техника на територията на страната ни.
Румънското МВнР: Румъния не е част от конфликта в Близкия изток
