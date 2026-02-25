Съдът в Москва днес глоби американската компания Google с общо 22,8 милиона рубли, или приблизително 253 000 евро, за разпространение на VPN услуги чрез магазина за приложения Google Play, съобщаваГлобата е наложена от Таганския съд в Москва за нарушение на руския закон за контрол на съдържанието в интернет."Съдът призна Google LLC за виновна по част 2 от член 13.41 от Административния кодекс на Руската федерация (непремахване от собственика на информационен ресурс в интернет на информация, когато това се изисква от руското законодателство)", посочиха от Таганския районен съд в Москва.Шест нарушенияОбщото наказание включва шест отделни производства за провинение, които са обединени в една финансова санкция.Размерът на индивидуалните глоби за всяко нарушение не е разкрит поотделно, но руските власти твърдят, че те са свързани с наличието на VPN приложения за потребителите в Русия.Руските власти засилиха регулаторния натиск върху чуждестранните технологични компании през последните години, особено по отношение на съдържание, което заобикаля държавните ограничения за достъп до интернет.VPN услугите позволяват на потребителите да маскират местоположението си и да имат достъп до блокирани сайтове, които са обект на специален регулаторен надзор.Google вече е изправена пред поредица от глоби в Русия по подобни обвинения, включително за непремахване на забранено съдържание и нарушаване на местните разпоредби за съхранение на данни.