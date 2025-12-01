Руският президент Владимир Путин посети военен команден пункт в неделя, където е получил доклади от висши командири за превземането на градовете Покровск (на руски-Красноармейск) и Волчанск. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предава агенция"[Началникът на Генералния щаб] Валери Герасимов докладва на Върховния главнокомандващ за освобождението на градовете Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харковска област, както и за резултатите от настъпателните операции на войските в други райони“, обяви Песков.Путин е бил информиран и за началото на операцията по превземане на град Гуляйполе в Запорожка област, добави говорителя.В края на октомври началникът на руския Генерален щаб Валери Герасимов докладва на руския президент за обкръжението на подразделения на Въоръжените сили на Украйна край Красноармейск (Покровск) и Димитров ( на украински-Мирноград).На 27 ноември Путин обяви, че и двата града са обкръжени от всички страни.