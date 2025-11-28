Русия е претърпяла неуспешен тест на междуконтинентална балистична ракета (МБР), след като изстрелването ѝ от полигона Ясний в Оренбургска област завършило с експлозия само секунди след изстрелването. Ракетата се издигнала на около 200-400 метра, преди да детонира във въздуха и да се разбие обратно на земята, оставяйки след себе си видим лилав токсичен облак.Инцидентът се случил на площадката за изстрелване Ясний - място, където се намират както космодрум, така и база на руските стратегически ракетни войски. Това е едно от малкото съоръжения в страната, способни да изстрелват ракети с голям обсег, включително междуконтинентални балистични ракети, оборудвани с ядрени бойни глави.Изданието за отбрана Defense Express съобщи, че цветът на облака е характерен за силно токсичните горива, използвани в някои ракетни системи, проектирани от Съветския съюз. В доклада се казва: "Такъв цвят е присъщ само на ракети, които използват доста токсично гориво - азотен тетроксид и несиметричен диметилхидразин, по-известен като "амил“ и "хептил“,пишат от Блиц.Тези хиперголични химикали са често срещани в тежките междуконтинентални балистични ракети с течно гориво, като например Р-36М2 "Воевода“, широко известна на Запад като "Сатана“, и в по-нови системи като РС-28 "Сармат“, която Русия рекламира като своя стратегическа ракета от следващо поколение.Точният тип ракета, участвала в неуспешния тест, не е потвърден. Анализатори от Defense Express отбелязаха, че профилът на повредата наподобява минали инциденти, включващи ракетата "Сармат“, заявявайки, че "това може да е било тест на ракетата "Сармат“.Изданието припомни, че на 21 септември 2024 г. предишен тест на "Сармат“ "е експлодирал в силоза на космодрума Плесецк“, унищожавайки инфраструктурата за изстрелване.Други регионални източници предполагат, че неуспешният тест може да е свързан с Р-36М2 "Воевода“, която остава в ограничена експлоатация, но е закъсняла за изпитания за удължаване на срока на експлоатация.Руските военни служители отказаха да коментират инцидента, въпреки разпространението на видеоклипове на очевидци и доклади от местни жители, които са видели и записали неуспешното изстрелване и последствията.Наблюдението на лилав дим е особено обезпокоително, тъй като хиперголните горива представляват изключителна опасност за хората и околната среда. Както отбеляза Defense Express, "хептилът има силни токсични и мутагенни ефекти и е смъртоносен във високи концентрации“.Съединенията могат да замърсят почвата, водата и въздуха, като ефектите се задържат дълго след катастрофата.Неуспешният тест идва в момент, когато Русия е засилила стратегическите си послания около ядрената си система за възпиране и е обявила множество усилия за модернизация на ракети с голям обсег. Кремъл многократно е рекламирал системи като "Сармат“ като бъдещи стълбове на ядрената си триада, но публичните провали хвърлят съмнение върху сроковете и оперативната готовност.Нещо повече, самолет RC-135S Cobra Ball на американските военновъздушни сили – борден номер 61-2662 – наскоро беше разположен в Анкъридж, Аляска.Самолетът се присъедини към друг Cobra Ball, 62-4128, който пристигна по-рано от авиобазата Кадена. Движението беше подчертано от авиационни наблюдатели, които отбелязаха, че "изглежда, че се провежда руска ракетна изпитателна операция, която те не искат да пропуснат“, което предполага, че Съединените щати може би разполагат специализирани разузнавателни самолети за наблюдение на активността на ракетите с голям обсег.