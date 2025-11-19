DANAS.
Тя посочи, че името на третата страна купувач не се разкрива, защото става въпрос за бизнес разговори на сериозни компании и, както каза тя, докато не приключат или поне не се определят най-важните детайли, не е сериозно да се говори за това.
''Нищо не е скрито от обществото. Както видяхте, досега бяхме много прозрачни за всичко. Нашето искане е ясно, а именно рафинерията трябва да продължи да работи и да се осигури нов приток на суров петрол възможно най-скоро. Припомням ви, че в Сърбия не е пристигал петрол от Janaf в продължение на 43 дни, гражданите не са го усетили, това е именно защото работихме усилено, за да бъдем готови за всички сценарии, ако и когато има предизвикателство с петролната индустрия на Сърбия'', заяви министърът.
Тя добави още, че NIS, чрез своите адвокати в САЩ, е подала искане до американското правителство за удължаване на лиценза за работа, за да може да продължи да доставя суров петрол, за да може рафинерията да продължи да работи и след като санкциите започнат да действат.
''Сега чакаме решението на американското правителство да каже дали това, което са предложили, и разбира се, това, в което ние участваме, е добре'', обясни Ханданович.
Русия се съгласи да продаде своя дял от NIS
