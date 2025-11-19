Сподели close
Руските собственици се съгласиха да продадат дела си в NIS, който е 56,15 %. Това заяви днес, 19 ноември, министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, предава DANAS.

Тя посочи, че името на третата страна купувач не се разкрива, защото става въпрос за бизнес разговори на сериозни компании и, както каза тя, докато не приключат или поне не се определят най-важните детайли, не е сериозно да се говори за това.

''Нищо не е скрито от обществото. Както видяхте, досега бяхме много прозрачни за всичко. Нашето искане е ясно, а именно рафинерията трябва да продължи да работи и да се осигури нов приток на суров петрол възможно най-скоро. Припомням ви, че в Сърбия не е пристигал петрол от Janaf в продължение на 43 дни, гражданите не са го усетили, това е именно защото работихме усилено, за да бъдем готови за всички сценарии, ако и когато има предизвикателство с петролната индустрия на Сърбия'', заяви министърът.

Тя добави още, че NIS, чрез своите адвокати в САЩ, е подала искане до американското правителство за удължаване на лиценза за работа, за да може да продължи да доставя суров петрол, за да може рафинерията да продължи да работи и след като санкциите започнат да действат.

''Сега чакаме решението на американското правителство да каже дали това, което са предложили, и разбира се, това, в което ние участваме, е добре'', обясни Ханданович.