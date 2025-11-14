Руските сили предприеха в ранните часове днес масирана атака срещу Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от "Ройтерс". В града се чува грохот от работата на противовъздушна отбрана, съобщава се и за поредица експлозии.Кличко каза, че падащи отломки са поразили пететажна жилищна сграда в Днепровски район, на източната страна на река Днепър. Пожар е пламнал и в жилище на висок етаж в Подолски район, на другия бряг на реката.Отломки са паднали на територията на училище в Дарницки район. Кметът е поискал екипи за спешна помощ да бъдат изпратени в няколко района на града.Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области.Началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко написа в социалните мрежи, че броят на пострадалите в резултат на атаката на руски дронове и ракети е нараснал до 16. Според него сред ранените има и 10-годишно дете. По-рано кметът на Киев съобщи за 11 пострадали.