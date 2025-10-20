ЗАРЕЖДАНЕ...
Руски бизнесмен се удави по време на почивка в Тайланд
Мъжът, който се е занимавал със строителен бизнес в Обнинск, пристигнал на острова със семейството си, като заплатил десетдневен тур. След настаняването в хотел до плажа Карон Андрей отишъл да плува в морето сам.
Съпругата му забелязала, че след половин час мъжът спрял да се движи във водата. Местните спасители се опитали да окажат помощ и да реанимират туриста на брега, но мъжът по-късно починал в болницата. Посочва се, че предварителната причина за трагедията е епилептичен пристъп.
Преди дни на същия остров, докато се е гмуркала в морето, се е удавила военнен прокурор от Хабаровск.
Подробности за откраднатите бижута от Лувъра
20:19 / 19.10.2025
