Укринформ.
"За съжаление, не мога да ви отговоря на всички в момента... последствията са ужасяващи... 5 заграждения бяха разкъсани с животните... 25 бяха частично разкъсани... 13 животни загинаха... 7 се подлагат на операция...“, написа тя.
Тя добави, че някои от кучетата все още се издирват.
Ранен е и служител на приюта.
Сградата също е повредена в резултат на удара.
Преди това беше съобщено, че около 9:00 ч. сутринта руската армия е нанесла удар по град Запорожие. Въздушната тревога продължава повече от 20 часа.
Руски удар с дрон порази приют за кучета в Украйна, 13 животни са убити
©
Още по темата
/
Доц. Момчил Дойчев: Путин се надява да унищожи енергийната инфраструктура на страната в най-мразовитата зима
04.02
"Енергийно самоубийство": Фицо ще заведе съдебен иск срещу забраната на ЕС за внос на руски газ
27.01
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
22.01
"САЩ се готвят да атакуват Гренландия, ЕС ще бъде наказан, Тръмп ще обяви контакт с извънземни": Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световната политика започват да се сбъдват
18.01
СВР Русия: Патриарх Вартоломей е "антихрист в расо", обсебен от идеята да измести руското православие от територията на балтийските държави
13.01
Още от категорията
/
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
Европол: Трафикът на кокаин е достигнал безпрецедентни нива, все по-често се използват високотехнологични методи
27.01
Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
24.01
Федерален служител застреля човек в Минесота, губернаторът призова Тръмп да изтегли "агресивните" агенти
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Въпреки Carlyle: "Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за пр...
18:25 / 06.02.2026
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в...
09:37 / 06.02.2026
Проф. Чуков: Съюзници са настоявали САЩ да се опита да даде някак...
08:31 / 06.02.2026
Над 10 труса разлюляха Албания, най-силният е с магнитуд от 4.0 п...
08:56 / 05.02.2026
Мощен взрив след дерайлирането на товарен влак в Русия, горят пет...
18:02 / 04.02.2026
Euroclear ще даде на Украйна 3,3 млрд. евро приходи от замразенит...
13:21 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.