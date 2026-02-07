Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
При руски въздушен удар е ударен приют за кучета в Украйна. 13 кучета са загинали, а 7 са ранени.Това съобщи днес Ирина Дидур, ръководител на неправителствената организация за правата на животните "Дай ми лапа, приятелю“, във Facebook, публикувайки видеоклип за ужасяващите последици от руския удар, предава Укринформ.

"За съжаление, не мога да ви отговоря на всички в момента... последствията са ужасяващи... 5 заграждения бяха разкъсани с животните... 25 бяха частично разкъсани... 13 животни загинаха... 7 се подлагат на операция...“, написа тя.

Тя добави, че някои от кучетата все още се издирват.

Ранен е и служител на приюта. 

Сградата също е повредена в резултат на удара.

Преди това беше съобщено, че около 9:00 ч. сутринта руската армия е нанесла удар по град Запорожие. Въздушната тревога продължава повече от 20 часа.