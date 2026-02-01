Сподели close
Двамата руски моряци от танкера "Маринера“, който бе задържан от ВМС на САЩ, се завърнаха у дома и са добре. Това потвърди днес един от завърналите се моряци Максим Карпенко, който пристигна в родния си град Керч в неделя сутринта, съобщи пред ТАСС.

На 28 януари говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че двамата руски моряци от "Маринера“ са били освободени и са на път за Русия.

"Всичко е наред при нас. Върнах се у дома в Керч тази сутрин. Колегата ми от танкера също се върна у дома в Астрахан. Бяха посрещнати добре у дома“, казва Карпенко.

Той отбеляза, че не е могъл да се свърже със семейството си 19 дни след задържането на кораба, тъй като британските и американските военни са конфискували комуникационното им оборудване. Роднините на руските моряци са получавали информация за съдбата им само от медийните съобщения.

Карпенко изрази благодарност към руското Министерство на външните работи и на главата на Република Крим Сергей Аксьонов за съдействието им за освобождаването му.