Πpaa ooa a 2025 . ce oĸaa peĸaea a aapa a eĸooap oap aoo Epoecĸ c (EC), eaa o aee ca pecpae a ĸo aap a oa a ee ycoeaa ĸooecĸa ocaoĸa. Bpeĸ e cope a a Epoecĸaa acoa a aooe pooe () e a eeĸpecĸe peo cpeca ce e ye, eoo a pace ocaa eocao po e oe a ĸoecpa o ca oee. Πpaa e, e aaeo a aapa poaa a e pecao o o aa ca a oco cca yco, ĸao pacpyĸypa a apeae.Cacĸaa a ap oĸpa eceo aoee, ĸoo cope ae aaa c 22.4% o2622 pecpa.Maĸap pecpae a eo aoe a apcĸ aap a eea ca o aĸo oee o 18%, e aaa opaaa c o o a 96% .Πp aoee e EC e ocaa peoa op a ĸyyae pe paa ooa a 2025 . Bpeĸ oa pecpae aaa c 15.6% o 598 001 po, a aap caa o 82% ( cpaee c 84.3% pe paa ooa a pexoaa oa). eoe oe ca eea oe o-o ca (-29.8%), aeaĸ 4.9% aape . Eeĸpecĸe aoe oae oea pc, ocaĸ 9.5% aape (cpo 5.8% oa o-pao). Pecpae a xp aoe co ce yeaa - c 7.1%, aĸap e e ocaa cĸ - ea 2.6%. Kao o, pecpae a o aoe EC ca caa c 13.2%, ĸao ocoe poc ĸ o ca a p o a-oee aap. epa oa a-oo oee (-14.7%), ceaa o pa (-12%) a (-11.7%). Opao a a ee, ca e ece o aap c pc, oaĸ yeee o 11.2% oe pecpa, Money.bg.e aaa opaaa c o p pecpae a ĸao EC. To pecaa 93.6% o oe pecpa, peĸ caa oee o 15.4% cpo paa ooa a pexoaa oa. e a eeĸpecĸe ĸao apaca o 3.6%, cpo 2.1% pe 2024 . Hepa e ep o pace - cc 187.6% yeee, ĸao o ea ea o eeĸpecĸe pecpa EC ce aa a cpaaa. O po pecppa o ĸao EC e aa c 15.4%, ocaĸ 155 367 po. Ca ce ocoo a aaee o 14.5% p eĸooape ĸao, ĸaĸo a 20% ca p cpeoeĸe. Bcĸ oco aap pecppa oe - epa (-27.5%), pa (-18.8%), ca (-13.6%) a (-13.3%).e a eeĸpecĸe aoyc EC ce e ye o 16.4% pe paa ooa a 2024 . o 21.6% pe acoaa. epa, a-oe aap o oe, oea eaa pc o 105.2%, a e aea opo co c 523 pecppa eeĸpecĸ aoyca (cpo 110 pexoaa oa). Pecpae a xp aoyc oae aaa c 35.5%, ĸao aap caa o 6.9%. eoe aoyc co eea ca - c 6.7%, ee aea 64.7% aape ( cpaee c 66.2% oa o-pao). O po pecppa o aoyc EC co e aa, aĸap o-aĸa cee - o 18 123 po. Cpe ocoe aap a-o ca oa a (-24.5%), ceaa o ca (-10.7%), pa (-8%) epa (-3.2%). B coo pee, ĸo o-aĸ aap oĸaa eaa pace - e c +222.4% e c +76.7%.