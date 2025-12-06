Сподели close
Министерството на финансите на САЩ наложи глоба от над 7 млн. долара на базираната в Ню Йорк компания за управление на недвижими имоти Gracetown Inc. Причината - приемане на плащания, свързани с компания, която в крайна сметка се оказва собственост на санкционирания руски олигарх  Олег Дерипаска. Това се посочва в официално изявление на ведомството.

Министерството на финансите на САЩ наложи глоба от над 7,1 млн. долара на нюйоркската компания Gracetown Inc. от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) за игнориране на санкциите, свързани с Русия.

"Министерството на финансите ще реагира решително на тези, които игнорират нашите санкции и помагат на нашите противници. Под ръководството на министър Бесант ще продължим да разследваме и преследваме тези, които помагат на санкционирани лица“, заяви Джон К. Гърли, заместник-министър на финансите по въпросите на борбата с тероризма и финансовото разузнаване.

Американското министрство шпсочва, че от април 2018 г. до май 2020 г. Gracetown е получила 24 плащания на обща стойност над 31 000 долара от името на компания, чийто краен собственик е Дерипаска.

В същото време, както се подчертава в изявлението, официалната инструкция на OFAC, забраняваща подобни транзакции в контекста на Дерипаска, е била игнорирана.

Освен това, Gracetown не е уведомявала OFAC повече от 45 месеца за блокираните активи на санкционирания олигарх, с които компанията е разполагала.

Gracetown е създадена през 2006 г., за да управлява три луксозни недвижими имоти в Ню Йорк и Вашингтон, които Дерипаска е придобил приблизително по едно и също време чрез различни правни структури. От 2006 г. до 2018 г. Дерипаска е бил крайният бенефициентен собственик на Gracetown.

След като OFAC наложи санкции на Дерипаска през април 2018 г., всички негови активи под юрисдикцията на САЩ бяха замразени, а на американски организации беше забранено да извършват транзакции, свързани с него и неговото имущество.

Припомняме, че в края на октомври САЩ, за първи път по време на втория мандат на Тръмп, наложиха нови мащабни санкции срещу Русия заради нежеланието на Москва да приеме сериозно миротворческите усилия на американския президент.

Петролните гиганти на Русия- ''Роснефт'' и ''Лукойл'' бяха засегнати от санкциите, които влязоха в сила на 21 ноември.

Въпреки отлагането, санкциите на практика сложиха край на международния бизнес на ''Лукойл''.