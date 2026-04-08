Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф ще оглави иранската преговорна делегация на разговорите в петък в столицата на Пакистан, Исламабад, според иранската информационна агенция ISNA. Иранската агенция Tasnim от своя страна съобщи, че главният преговарящ на Иран в преговорите в Исламабад все още не е ясен, съобщава ФОКУС.

В същото време американската делегация се очаква да бъде представлявана от вицепрезидента Джей Ди Ванс. Ванс се представяше от няколко дни насам като фигура, приемлива за Техеран, който бе загубил доверието си във Уиткоф и Къшнър след преговорите през февруари, довели в крайна сметка до войната.

Публикацията посочва, че рамката на 10-точковото предложение на Иран включва не само ядрената му програма и регионалната сигурност, но и първичните и вторичните санкции срещу Иран, които датират отпреди около 45 години.

Условията на 10-точковия план

Иран твърди, че САЩ са приели 10-точковия план като основа за преговори. Сред основните условия са:

1. Ангажимент за ненападение

2. Контрол на Иран над Ормузкия проток

3. Приемане на обогатяването на уран от Иран

4. Отмяна на всички първични санкции

5. Отмяна на всички вторични санкции

6. Отмяна на всички резолюции на Съвета за сигурност на ООН

7. Отмяна на всички решения на Управителния съвет

8. Изплащане на обезщетение на Иран

9. Изтегляне на военните сили

10. Прекратяване на военните действия по всички фронтове, включително в Ливан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи плана като "функционална основа“ за споразумение.

За период от две седмици безопасното преминаване през Ормузкия проток ще се осъществява в координация с иранските въоръжени сили и при отчитане на техническите ограничения.