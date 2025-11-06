САЩ налагат ограничения за полетите на 40 летища
©
Съкращенията ще бъдат въведени поетапно според източници, запознати с плана, а засегнатите летища ще бъдат обявени днес, съобщават официални лица.
Вътрешните полети ще бъдат намалени с четири процента утре, като намаленията ще се увеличат до пет процента в събота и шест процента в неделя, преди да достигнат 10 процента следващата седмица, съобщават четирима неназовани източници след обявяването на новата мярка.
Според ВВС, отменените полети могат да засегнат между 3500 и 4000 полета на ден.
Администраторът на Федералната авиационна администрация (FAA) Брайън Бедфорд посочва, че 10-процентното намаление на капацитета е необходимо, за да се намали натоварването на авиодиспечерите.
Според списъка, получен за първи път от ABC News, това са летищата (подредени по азбучен ред) в страната, които могат да отбележат 10% намаление на полетите:
ANC Анкъридж
ATL Международно летище Хартсфийлд-Джаксън Атланта
BOS Международно летище Бостън Логан
BWI Международно летище Балтимор/Вашингтон
CLT Международно летище Шарлът Дъглас
CVG Международен летище Синсиннати/ Кентъки
DAL Далас Лав
DCA Национално летище Роналд Рейгън Вашингтон
DEN Международен летище Денвър
DFW Международен летище Далас/Форт Уърт
DTW Детройт Метрополитан Уейн Каунти
EWR Международен летище Нюарк Либерти
FLL Международен летище Форт Лодърдейл/Холивуд
HNL Международен летище Хонолулу
HOU Хюстън Хобби
IAD Вашингтон Дълес
IAH Джордж Буш Хюстън
IND Индианаполис
JFK Международен летище Ню Йорк Джон Ф. Кенеди
LAS Международен летище Лас Вегас Маккаран
LAX Международен летище Лос Анджелис
LGA Международен летище Ню Йорк ЛаГуардия
MCO Международен летище Орландо
MDW Международен летище Чикаго Мидуей
MEM Международен летище Мемфис
MIA Международен летище Маями
MSP Международен летище Минеаполис/Сейнт Пол
OAK Международен летище Оукланд
ONT Международен летище Онтарио
ORD Международен летище Чикаго О'Харе
PDX Международен летище Портланд
PHL Международен летище Филаделфия
PHX Международен летище Финикс Скай Харбър
SAN Международен летище Сан Диего
SDF Международен летище Луисвил
SEA Международен летище Сиатъл/Такома
SFO Международен летище Сан Франциско
SLC Международен летище Солт Лейк Сити
TEB Тетерборо
TPA Международен летище Тампа
Още по темата
/
Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември
31.10
Елена Поптодорова: Срещата между Русия и САЩ ще се случи, само когато Тръмп види възможности за сключване на сделка
27.10
Още от категорията
/
Драматичен обир на магазин за бижута в Лос Анджелис: Служителка напада крадец, който е насочил пистолет срещу нея
10:37
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като дронове нарушиха въздушното пространство на страната
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Руски медии: САЩ извършиха тест на ракета Minuteman III, способна...
17:02 / 05.11.2025
Еврокомисията удържа на България 215 млн. евро от второто плащане...
13:50 / 05.11.2025
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като ...
10:39 / 05.11.2025
Зохран Мамдани спечели кметските избори в Ню Йорк
08:34 / 05.11.2025
Най-малко седем души загинаха след самолетна катастрофа в САЩ
08:41 / 05.11.2025
Затвориха летището в Брюксел заради дрон
22:53 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.