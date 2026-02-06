САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в източната част на Тихия океан
©
Ударът е бил нанесен от Обединената оперативна група Southern Spear под ръководството на генерал Франсис Л. Донован, който пое командването на SOUTHCOM в четвъртък по време на церемония в Пентагона.
"Разследването потвърди, че корабът е преминавал по известни маршрути за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил замесен в операции по трафик на наркотици. Двама наркотерористи са били убити по време на акцията. Няма пострадали американски военни“, съобщава SOUTHCOM в социалната мрежа X.
По-рано в четвъртък министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че "някои от най-висшите наркотрафиканти от картелите“ в зоната на отговорност на SOUTHCOM "са решили да прекратят за неопределено време всички операции по трафик на наркотици поради последните (много ефективни) удари в Карибите“.
Хегсет не сподели повече подробности и не представи доказателства за твърдението си.
Администрацията на Тръмп засили военните операции в Карибско море и източната част на Тихия океан от септември, позовавайки се на усилията срещу трафика на наркотици.
