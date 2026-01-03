X.
"Николас Мадуро и съпругата му Селия Флорес имат повдигнати обвинения в Южния окръг на Ню Йорк. Николас Мадуро е обвинен в заговор за извършване на наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на оръжия и разрушителни устройства и заговор за притежание на оръжия и разрушителни устройства срещу Съединените щати“, написа тя.
"Те скоро ще се изправят пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя“, добави Бонди.
Главният прокурор също благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп и на американските военни за "невероятната и успешна операция по задържането на тези двама предполагаеми международни наркотрафиканти“.
САЩ обвиниха Мадуро и съпругата му в наркотероризъм
