Администрацията на американския президент Доналд Тръмп определи колумбийския престъпен наркокартел ''Клан дел Голфо'' (CDG) за терористична организация. Това обяви днес Министерството на финансите на САЩ, предава Deccan Chronicle.

През септември тази година министерството въведе санкции срещу петима колумбийски граждани, в съответствие с изпълнителната заповед на Тръмп "за налагане на санкции на чуждестранни лица, участващи в световната търговия с наркотици“, сред които бяха лидерите на колумбийския картел ''Клан дел Голфо'', известен още като ''Лос Урабеньос''.

Министерството на финансите на САЩ твърди, че ''Клан дел Голфо'' е една от най-големите организации за трафик на наркотици в Колумбия.