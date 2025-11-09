САЩ пращат стратегически бомбардировачи B-52H на Източния фланг на Европа
©
Общо в Испания пристигнаха три американски бомбардировача B-52H, които излетяха предния ден от военновъздушната база Барксдейл в Луизиана.
Както отбелязва командването, разполагането на сили и средства в рамките на подобни многостранни учения позволява на екипажите на стратегическите бомбардировачи на ВВС на САЩ да усъвършенстват тактиката на бързо реагиране на възникващи заплахи и да поддържат надежден потенциал за възпиране по Източния фланг на НАТО и в Далечния север.
В театъра на военните действия екипажите на бомбардировачите ще проведат серия от тренировъчни полети, симулиращи действия в сложно въздушно пространство с висока степен на заплахи, се казва в съобщението.
Още по темата
/
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
27.10
Адм. Ефтимов на конференция на НАТО: Трябва да сме много внимателни, когато инвестираме в дронове и анти-дрон системи
28.09
Желязков към Коща: България държи на изграждането на Черноморския басейн за сигурност с Румъния и Турция
04.09
Доц. Велизар Шаламанов: Необходими са допълнителни инвестиции, за да е успешен проектът с "Райнметал"
03.09
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Санкциите задушават черното злато: Петролът на Русия вече не хран...
22:59 / 08.11.2025
6 са жертвите на торнадото, ударило Бразилия
22:27 / 08.11.2025
Politico: България и Румъния се борят с времето, за да запазят ра...
19:54 / 08.11.2025
Най-малко шестима загинаха след взрив в склад за парфюми в Турция...
12:22 / 08.11.2025
Прокуратурата в Истанбул издава заповед за арест на Нетаняху и др...
22:20 / 07.11.2025
Голяма верига бензиностанции остава без гориво заради "Лукойл"
20:09 / 07.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.