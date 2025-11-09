Група американски стратегически бомбардировачи B-52H Stratotanker пристигнаха във военновъздушната база ''Морон'' в Испания, "за провеждането на многостранни учения съвместно с Финландия, Литва, Швеция и други съюзници и партньори“, съобщи Командването на ВВС на САЩ в Европа, предаваОбщо в Испания пристигнаха три американски бомбардировача B-52H, които излетяха предния ден от военновъздушната база Барксдейл в Луизиана.Както отбелязва командването, разполагането на сили и средства в рамките на подобни многостранни учения позволява на екипажите на стратегическите бомбардировачи на ВВС на САЩ да усъвършенстват тактиката на бързо реагиране на възникващи заплахи и да поддържат надежден потенциал за възпиране по Източния фланг на НАТО и в Далечния север.В театъра на военните действия екипажите на бомбардировачите ще проведат серия от тренировъчни полети, симулиращи действия в сложно въздушно пространство с висока степен на заплахи, се казва в съобщението.